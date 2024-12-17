Вестник Кавказа

Израиль ждет согласия ХАМАС для сделки по заложникам

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщили об ожидании Израилем согласия ХАМАС по сделке о заложниках. В самом движении заявили, что нужна неделя для нахождения всех заложников.

Израиль ждет согласия палестинского движения ХАМАС для достижения сделки по освобождению израильских заложников, передает израильский канал N12 со ссылкой на источники.

СМИ передают, что согласие ХАМАС – это все, что осталось получить для достижения сделки, так как ключевые детали будущего соглашения уже согласованы.

При этом телеканале подчеркивает, что одним из главных препятствий является отказ движения перечислить поименно заложников, которые будут освобождены на начальном этапе.

Ранее делегация ХАМАС на возобновившихся при посредничестве Катара переговорах заявила, что для обнаружения всех заложников палестинскому движению понадобится неделя.

Помимо этого, в организации добавили, что Тель-Авив стремится увеличить количество израильских заложников, которые будут освобождены из плена в первую очередь.

Ранее издание "The Jerusalem Post" писало, что Израиль и ХАМАС достигли значительного прогресса во время переговорных процессов, а сделка может состояться в течение месяца.

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