Израиль пригрозил ХАМАС ударом "невиданной силы" по сектору Газа

Руководитель израильского оборонного ведомства пообещал ХАМАС дать мощный ответ, если группировка продолжит обстреливать территорию страны. Он подчеркнул, что это будут удары невиданной силы.

Израиль может совершить мощные удары по сектору Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС не перестанет обстреливать территорию страны. Такое заявление сделал глава Минобороны еврейского государства, посещая город Нетивот, который подвергся обстрелам со стороны группировки.

"Если ХАМАС в ближайшее время не обеспечит освобождение заложников и не прекратит обстрелы Израиля, оно (подвергнется ударам такой силы, какой сектор Газа не подвергался уже долгое время"

– Исраэль Кац

Напомним, Нетивот был обстрелян из Газы в новогоднюю ночь.