Израиль задумался о постоянном контроле Газы

Израиль планирует полностью и на постоянной основе контролировать Газу после разгрома ХАМАС. Об этом заявил глава Минобороны Израиля.

Над сектором Газа должен быть установлен полный контроль Израиля, считает министр обороны страны Исраэль Кац.

"После того, как военная и административная власть ХАМАС в Газе будет разгромлена, Израиль будет надежно контролировать Газу с полной свободой действий, как в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан)"

– Кац

Он подчеркнул, что возврат к реальности до 7 октября прошлого года - с этого дня началось обострение конфликта, силы ХАМАС из сектора Газа вторглись в Израиль, - недопустим.

"Мы не позволим какой-либо террористической организации атаковать израильские населенные пункты и израильских граждан из Газы"

– министр

Сегодня операция, проводимая в секторе Газа израильскими военными, продолжается.

Когда закончится война в Газе?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах, способствующих завершению боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа в обозримой перспективе.

"На мой взгляд, главную роль здесь играют изменение ситуации с "Хезболлой" в Ливане и смена строя в Сирии. Дело в том, что сейчас блокированы перевозки вооружений из Ирана к "Хезболле" по сирийской земле. Это в моральном плане выбивает почву из-под ног террористов всех мастей. Сейчас мы наблюдаем крушение террористической угрозы той самой оси зла, которой нас пугали столько лет: Иран, Сирия, "Хезболла", ХАМАС. Единое кольцо зла не работает, как минимум, временно. Поэтому сейчас много сообщений о том, что ситуация на переговорах по заложникам резко изменилась в лучшую сторону", - прежде всего сообщил он.

"С другой стороны, после всех зачисток, которые проводила ЦАХАЛ в секторе Газа, как только израильские солдаты покидали тот или иной район, ХАМАС тут же пользовалась возможностью восстановить свое влияние, неважно, военное или политическое. ЦАХАЛ откуда-то уходит – все знают, что ХАМАС туда снова вернулся. Поэтому самая главная задача Израиля в ближайшей перспективе – добиться, чтобы в зачищаемых районах не было и мысли о том, что у ХАМАС есть сила, что он возвращается", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"Израиль уже несколько месяцев ищет людей среди арабских кланов сектора Газа, которые были бы готовы пойти на сотрудничество с Тель-Авивом и взять власть в свои руки. Такая попытка была предпринята примерно год назад, однако при Яхье Синваре все эти люди (кстати, большинство из них – мафиозные структуры) были обстреляны ХАМАС. Поэтому Израиль работает над тем, чтобы додавить ХАМАС, поскольку иначе в секторе Газа покоя не будет", - отметил политтехнолог.

"Кстати, израильские действия приветствуются в Палестинской автономии. В последние две полиция и силы безопасности Палестинской автономии ведут зачистку лагерей беженцев от террористов на своей территории. Террористы – это пятая колонна для самой партии ФАТХ, джихадисты и приверженцы ХАМАС являются ее идейными врагами. Также Палестинская автономия пытается продемонстрировать своим спонсорам и всему миру, что она в силах взять власть в секторе Газа, на чем также настаивают страны Персидского залива. Египет хочет, чтобы именно ФАТХ начала руководить сектором Газы, для чего им нужно показать, что они могут стрелять во врагов, то есть террористов", - подчеркнул Юрий Бочаров.

При этом Израиль не будет ни в коем случае отпускать ситуацию из-под своего контроля. "Сегодня идет возвращение армии. Подразделения, которые выводят с севера, передислоцируются в сектор Газа. Это необходимо, чтобы чисто технически, количеством солдат обеспечить безопасность определенных районов сектора Газы, в которых после проведения зачисток будет строиться новая арабская власть. Что касается прогнозов, то тут надо сказать, что решать будет все-таки премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его позиция доминирует, и все остальные в руководстве либо соглашаются, либо противостоят, но в итоге утверждается и принимается к действию только позиция премьер-министра. Все остальное — музыкальное сопровождение для внутриполитического имиджа, не более того", - заключил политтехнолог.