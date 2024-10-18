ХАМАС и Израиль достигли значительного прогресса в переговорах – источник

Израиль и ХАМАС достигли "беспрецедентного прогресса" в ходе переговоров, сообщает высокопоставленный источник палестинской организации.
Сообщается, что Тель-Авив и представители ХАМАС договариваются по вопросам прекращения боевых действий в секторе Газа, а также об освобождении израильских заложников, которые были захвачены военными палестинской организации в октябре 2023 года.
Отмечается, что стороны пока не пришли к консенсусу относительно заложников. Вопрос количества израильтян, которые должны быть освобождены, пока остается открытым. Также нет согласия относительно конкретных имен освобожденных.
Сообщается, что последнее слово в обсуждении остается за премьером Израиля Нетаньяху, передает Ynet.
Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС готов к сделке, в рамках которой израильские войска временно останутся в секторе Газа.