Вестник Кавказа

ХАМАС и Израиль достигли значительного прогресса в переговорах – источник

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анонимный источник в ХАМАС сообщил, что палестинская организация и власти Израиля значительно продвинулись по вопросу соглашения о прекращении боевых действий и возвращении израильских заложников.

Израиль и ХАМАС достигли "беспрецедентного прогресса" в ходе переговоров, сообщает высокопоставленный источник палестинской организации. 

Сообщается, что Тель-Авив и представители ХАМАС договариваются по вопросам прекращения боевых действий в секторе Газа, а также об освобождении израильских заложников, которые были захвачены военными палестинской организации в октябре 2023 года. 

Отмечается, что стороны пока не пришли к консенсусу относительно заложников. Вопрос количества израильтян, которые должны быть освобождены, пока остается открытым. Также нет согласия относительно конкретных имен освобожденных. 

Сообщается, что последнее слово в обсуждении остается за премьером Израиля Нетаньяху, передает Ynet.  

Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС готов к сделке, в рамках которой израильские войска временно останутся в секторе Газа.

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