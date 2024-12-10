Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по объектам в четырех регионах Сирии

Израиль нанес удары по объектам в четырех регионах Сирии
© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля воплощает в жизнь план по уничтожению военного потенциала Сирии. Минувшей ночью израильские ракеты были запущены по военным объектам в четырех регионах Сирии.

В ночь на понедельник Израиль ударил по Сирии, удары наносились по военным объектах в разных частях страны.

Ночная атака ЦАХАЛ затронула сирийские провинции Тартус, Латакия, Хама, Хомс.

ВВС Израиля провели бомбардировку по военным объектам на территории САР. По данным телеканала Al Manar, атака привела к мощным взрывам, под удар Израиля попали, в том числе, склады с боеприпасами сирийской армии неподалеку от Тартуса.

Ранее в Израиле объявили, что намерены лишить Сирию военного потенциала.

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