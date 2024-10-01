Вестник Кавказа

Москва контактирует с Тель-Авивом по Сирии - МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что Москва находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии. Ранее в ведомстве сказали, что сложности в отношениях с Турцией из-за Сирии отсутствуют.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов рассказал об отношениях России и Израиля.

Замглавы дипломатии РФ подчеркнул, что Москва контактирует с Тель-Авивом, напомнив о наличии посольств двух государств в столицах.

Помимо этого, дипломат отметил, что Россия и Израиль активно обсуждают все вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Сирии.

Ранее замминистра Александр Грушко заявил, что отношения России и Турции на фоне событий в Сирии не пострадали, страны ведут диалог по всем вопросам.

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