Москва контактирует с Тель-Авивом по Сирии - МИД

В МИД России заявили, что Москва находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии. Ранее в ведомстве сказали, что сложности в отношениях с Турцией из-за Сирии отсутствуют.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов рассказал об отношениях России и Израиля.

Замглавы дипломатии РФ подчеркнул, что Москва контактирует с Тель-Авивом, напомнив о наличии посольств двух государств в столицах.

Помимо этого, дипломат отметил, что Россия и Израиль активно обсуждают все вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Сирии.

Ранее замминистра Александр Грушко заявил, что отношения России и Турции на фоне событий в Сирии не пострадали, страны ведут диалог по всем вопросам.