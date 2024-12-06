Вестник Кавказа

В Москве заявили об отсутствии сложностей в отношениях с Турцией из-за Сирии

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения России и Турции не пострадали на фоне политического кризиса в Сирии, заявили в МИД РФ.

Стремительные изменения политического ландшафта в Сирии не повлияли на отношения России и Турции. Об этом сообщил замглавы дипломатического ведомства РФ Александр Грушко в ответ на вопрос о возможных сложностях между Москвой и Анкарой из-за напряженной ситуации в арабской республике. 

"Двусторонние отношения не прерываются, как вы знаете, мы ведем с Турцией диалог по всем вопросам"

— Александр Грушков 

Грушко отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее встретился в Дохе с Хаканом Фиданом. Замглавы также добавил, что дипломаты двух стран продолжат совместно работать над комплексом проблем в регионе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
450 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

3 последствия падения режима Асада для региона

3 последствия падения режима Асада для региона

Санкции против Газпромбанка угрожают Турции

Санкции против Газпромбанка угрожают Турции

Самолет из Стамбула вынужденно сел в Самаре вместо Казани

Самолет из Стамбула вынужденно сел в Самаре вместо Казани

Россия и Турция обсуждают Сирию – Песков

Россия и Турция обсуждают Сирию – Песков

Экстренная сессия Астанинского процесса по Сирии прошла в Дохе

Экстренная сессия Астанинского процесса по Сирии прошла в Дохе

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Российские туристы продолжают раннее бронирование отдыха в Турции - посольство

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы