В Москве заявили об отсутствии сложностей в отношениях с Турцией из-за Сирии

Отношения России и Турции не пострадали на фоне политического кризиса в Сирии, заявили в МИД РФ.

Стремительные изменения политического ландшафта в Сирии не повлияли на отношения России и Турции. Об этом сообщил замглавы дипломатического ведомства РФ Александр Грушко в ответ на вопрос о возможных сложностях между Москвой и Анкарой из-за напряженной ситуации в арабской республике.

"Двусторонние отношения не прерываются, как вы знаете, мы ведем с Турцией диалог по всем вопросам"

— Александр Грушков

Грушко отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее встретился в Дохе с Хаканом Фиданом. Замглавы также добавил, что дипломаты двух стран продолжат совместно работать над комплексом проблем в регионе.