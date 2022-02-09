Запрет на вылов воблы в Астрахани могут продлить не несколько лет

Несмотря на запрет на вылов астраханской воблы, ее популяция восстанавливается очень медленно – власти региона рассматривают возможность продлить ограничения на ее вылов еще на несколько лет.

Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области может еще несколько лет быть под запретом, заявил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев.

"Думаю, что этот запрет продлится несколько лет"

- Руслан Пашаев

Напомним, Минсельхоз России в марте минувшего 2024 года запретил вылов любой рыбы в Астраханской области до конца года. Под запрет попал также вылов плотвы, сельди и любой рыбы и раков в нерестовый период. Причиной столь жесткого ограничения стала катастрофическая ситуация с выловом воблы, которая добывается только в Астраханской области: популяция "визитной карточки" региона настолько снизилась, что ее запасы упали в 130 раз за время наблюдений, а в 2023 рыбаки поймали менее 500 т астраханской воблы.