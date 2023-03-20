Вестник Кавказа

Туризм между Россией и Ираном вырос на 21% за год

Туристы на Красной площади в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители России и Ирана в прошлом году совершили на 21% больше взаимных поездок с туристическими целями. Тургруппы совершают поездки без оформления виз.

В 2024 году туристы чаще совершали поездки между Россией и Ираном, следует из данных пресс-службы президента РФ.

"Растет и интерес граждан двух стран к взаимным туристическим поездкам - за январь-сентябрь 2024 года их число увеличилось более чем на 21%, состоялось свыше 63 тыс поездок"

– сообщение

Безвиз действует для туристических групп между РФ и ИРИ с 2023 года.

Напомним, сегодня состоится визит президента Ирана в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве между странами на 20 лет.

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