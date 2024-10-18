Лавров рассказал об открытых дверях для Грузии в формате "3+3"

Руководитель МИД РФ сообщил, что Грузию ждут в формате "3+3". Он подчеркнул, что место для республики все еще доступно.

Место для Грузии в формате региональной платформы "3+3" по-прежнему есть. Такое заявление сделал глава МИД России, выступая 14 января на пресс-конференции, которая была посвящена итогам прошлого года.

"Грузинские наши соседи пока не занимают отведенное для них кресло, но это кресло за столом, за которым мы собираемся обсуждать проблемы региона, всегда остается для них доступным"

– Сергей Лавров

Напомним, ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства состоялась в Москве 14 января.