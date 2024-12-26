Арарата Мирзояна пригласили в Россию

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян был приглашен в Россию, его визит может пройти уже в скором времени, сообщил Сергей Лавров. Он также назвал "непростыми" отношения Москвы и Еревана.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже в скором времени может приехать в Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, его армянский коллега приглашен в Россию, и визит его может состояться уже скоро.

Российский министр также оценил российско-армянские отношения на данном этапе. Лавров назвал их непростыми.

Комментируя очевидное стремление Армении в Евросоюз, глава МИД России пояснил, что это будет суверенным решением Еревана. В то же время, Лавров призвал армянские власти тщательно обдумать все плюсы и минусы такого решения.

Дипломат напомнил о заявлении российского вице-премьера Алексея Оверчука о том, что, будучи членом ЕАЭС, нельзя стать участником Евросоюза.

"Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают"

– Лавров

Напомним, сегодня и завтра Арарат Мирзоян совершает визит в Вашингтон, где запланировано подписание документа о стратегическом партнерстве Армении и США. Церемония состоится сегодня вечером.

Это известие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Америка всегда играла обратную стабилизирующей роль на Южном Кавказе, стремясь привлечь к этой деструктивной деятельности максимально большее число стран. Представитель Кремля заявил, что Россия со своей стороны дорожит отношениями с Арменией и продолжит развивать их.