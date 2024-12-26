Арарата Мирзояна пригласили в Россию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже в скором времени может приехать в Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы российской дипломатии, его армянский коллега приглашен в Россию, и визит его может состояться уже скоро.
Российский министр также оценил российско-армянские отношения на данном этапе. Лавров назвал их непростыми.
Комментируя очевидное стремление Армении в Евросоюз, глава МИД России пояснил, что это будет суверенным решением Еревана. В то же время, Лавров призвал армянские власти тщательно обдумать все плюсы и минусы такого решения.
Дипломат напомнил о заявлении российского вице-премьера Алексея Оверчука о том, что, будучи членом ЕАЭС, нельзя стать участником Евросоюза.
"Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают"
– Лавров
Напомним, сегодня и завтра Арарат Мирзоян совершает визит в Вашингтон, где запланировано подписание документа о стратегическом партнерстве Армении и США. Церемония состоится сегодня вечером.
Это известие прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Америка всегда играла обратную стабилизирующей роль на Южном Кавказе, стремясь привлечь к этой деструктивной деятельности максимально большее число стран. Представитель Кремля заявил, что Россия со своей стороны дорожит отношениями с Арменией и продолжит развивать их.