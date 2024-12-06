Фидан позвонил Лаврову из-за Украины и Сирии

Анкара передала российским СМИ неофициальное сообщение о телефонной беседе руководителей внешнеполитических ведомств Турции и России. Хакан Фидан и Сергей Лавров беседовали об урегулировании украинского конфликта, развитии событий в Сирии и сотрудничестве в газовой сфере.

Турецкие дипломаты рассказали российским СМИ о произошедшем этим вечером телефонном звонке министра иностранных дел Турции Хакана Фидана российскому коллеге Сергею Лаврову.

Известно, что министры обсуждали возможности урегулирования украинского конфликта.

Также они говорили о перспективах нормализации ситуации в Сирии и о газовом сотрудничестве России с Турцией.

" В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с событиями в Сирии, на Украине, а также тема энергетической безопасности"

– МИД Турции

Как пишет ТАСС, это единственные данные о беседе Фидана с Лавровым.