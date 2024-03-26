Россия хочет нормально общаться с США – Лавров

Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Он напомнил, что Владимир Путин не раз выражал уважение американскому народу.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны.

Министр подчеркнул, что Россия хочет иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно "с такой великой страной, как США".

Глава ведомства также напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил о своем уважении к американскому народу, истории США и достижениям страны.

Лавров добавил, что Москва не видит никаких причин, по которым Россия и Америка не могут сотрудничать ради мира.