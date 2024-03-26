Вестник Кавказа

Россия хочет нормально общаться с США – Лавров

Россия хочет нормально общаться с США – Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Он напомнил, что Владимир Путин не раз выражал уважение американскому народу.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны.

Министр подчеркнул, что Россия хочет иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно "с такой великой страной, как США".

Глава ведомства также напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил о своем уважении к американскому народу, истории США и достижениям страны.

Лавров добавил, что Москва не видит никаких причин, по которым Россия и Америка не могут сотрудничать ради мира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
730 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

Встреча по Сирии может состояться на этой неделе

Встреча по Сирии может состояться на этой неделе

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с российским коллегой

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с российским коллегой

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

К чему пришли лидеры &quot;Двадцатки&quot; в Бразилии?

К чему пришли лидеры "Двадцатки" в Бразилии?

Введет ли G20 налог на миллиардеров?

Введет ли G20 налог на миллиардеров?

Лавров прилетел в Бразилию

Лавров прилетел в Бразилию

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы