Администрация США готова провести переговоры с представителями РФ, в том числе по вопросу, есть ли "шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Представители администрации США готовы провести переговоры о двусторонних отношениях с РФ на следующей неделе, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше, есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными"

- Анатолий Антонов

Толчком к сближению двух стран послужил чудовищный теракт в красногорском "Крокус Сити Холле", потрясший всю Россию – проблема, которая очень актуальна и для США, и Вашингтон прекрасно понимает, что победить терроризм в одиночку ему не удастся. В то же время Россия не намерена бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество, отметил Антонов, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", до этого у США был ишь дин способ воздействовать на Россию - с 22 февраля 2022 года США ввели против РФ 3,5 тыс ограничений. Также они угрожали санкциями турецким бизнесменам за торговлю с Россией, обещая турецкой экономике из-за этого большие неприятности.