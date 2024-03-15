Вестник Кавказа

Новые санкции против России ввели в США

Новые санкции против России ввели в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штаты расширили список санкций в отношении России. Ограничения распространились на Группу компаний "Структура" и Агентство соцпроектирования. Под санкции попали и два физлица.

Американский Минфин расширил список антироссийских ограничений, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Под санкциями оказались Группа компаний "Структура" и Агентство социального проектирования.

"Структура" занимается разработкой программного обеспечения, а вторая организация – на "социально-политических проектах".

Помимо этого, ограничения были введены в отношении двух физлиц, которые связаны с компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.

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