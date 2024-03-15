Новые санкции против России ввели в США

Штаты расширили список санкций в отношении России. Ограничения распространились на Группу компаний "Структура" и Агентство соцпроектирования. Под санкции попали и два физлица.
Американский Минфин расширил список антироссийских ограничений, заявление опубликовано на сайте ведомства.
Под санкциями оказались Группа компаний "Структура" и Агентство социального проектирования.
"Структура" занимается разработкой программного обеспечения, а вторая организация – на "социально-политических проектах".
Помимо этого, ограничения были введены в отношении двух физлиц, которые связаны с компаниями, - Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин.