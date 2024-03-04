Турция убедила США ослабить антироссийские санкции

Анкара и Вашингтон согласовали новый механизм проверки возможного нарушения турецкими компаниями санкций против России. Он исключит возможность попадания в черный список "невиновных" организаций.

Турция и Америка договорились о запуске "схемы соблюдения санкций" против России, сообщает обозреватель Hürriyet Ханде Фырат.

До настоящего момента одного подозрения на финансовое сотрудничество с Россией было достаточно, чтобы компания сразу включалась в американские санкционные списки. Так произошло, например, в феврале, когда Вашингтон ввел ограничения в отношении 16 компаний из Турции.

Теперь же США сначала уведомят Турцию о юрлицах, в отношении которых можно предположить, что они нарушают антироссийские рестрикции. Далее Анкара без участия Вашингтона проверит, обоснованы ли подозрения. О результатах турецкая сторона поставит в известность американскую. И лишь затем, если понадобится, будут приниматься те или иные шаги.

Что это означает для российско-турецких контактов?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев рассказал о том, как согласованный США и Турцией механизм повлияет на работу российского бизнеса с турецкими контрагентами.

"Я думаю, что подобная инициатива проверки – это положительная для Турции ситуация. При этом для российской стороны, а также для компаний, которые работают с российским бизнесом, это скорее тревожный звоночек, поскольку получается, что будут созданы определенные органы, дополнительно отслеживающие коммерческую деятельность", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, компании будут более внимательны – в том смысле, что они станут тщательнее готовить документацию и выбирать контрагентов. Возможно, будут использованы еще какие-то возможности для того, чтобы не подпадать под санкции. Важно подчеркнуть, что речь все-таки идет о бизнесе, и турецкий бизнес должен работать и развиваться, а не оглядываться на санкции каких-то третьих стран – однако Турции приходится продолжать лавировать между Западом и Россией, чтобы сохранять нейтралитет", - отметил Яшар Ниязбаев.

Востоковед обратил внимание на возросшее значение бизнес-контактов с Турцией для России. "В последние два года, с февраля 2022 года, в связи с санкциями Запада Турция была хабом для экспорта и импорта российской продукции, причем до такой степени, что товарооборот между Россией и Турцией вырос до рекордных значений, превысивших предыдущий пик в два раза. Напомню, что товарооборот с Турцией в прошлом году достиг $70 млрд, это очень большая, невиданная цифра. Однако сейчас пойдет откат, и он уже наблюдается", - сообщил он.