Может ли Фидан в США спасти Турцию от антироссийских санкций?

Хакан Фидан едет в Вашингтон на фоне удара по турецко-российскому бизнесу американских санкций.

Несмотря на начавшуюся после президентских выборов в Турции нормализацию отношений с США, между двумя странами НАТО остается множество неразрешенных проблем. Анкара уже одобрила вступление Швеции в НАТО, развеяв слухи о недоговороспособности Эрдогана, но так и не добилась поставок истребителей F-16, хотя Джозеф Байден дал на это добро. Дело все еще тормозится в Конгрессе.

Разногласия США и Турции

Из текущих проблем можно также отметить Палестину. Турецкий президент обвиняет Запад и США в том, что они не могут остановить атаки Израиля на Газу. Реджепу Тайипу Эрдогану не нравится, что Вашингтон постоянно накладывал вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня. Когда число жертв перевалило за десятки тысяч с палестинской стороны, Турция подала на Израиль в Международный суд ООН по обвинению в "геноциде". Хотя между Ираном и Турцией существует конкуренция, во имя палестинской солидарности Анкара не осудила захват хуситами иностранных судов, зато Эрдоган назвал бомбардировки США и Британией Йемена попыткой превратить Красное море в "море крови".

Наряду с истребителями и Палестиной есть ряд других точек расхождения. Одна из них - Сирия. Американцы продолжают поддерживать сирийских и иракских курдов. Турция видит в этом угрозу национальной безопасности ввиду наличия многомиллионной курдской диаспоры у себя. Не до конца разрешены противоречия по Средиземному морю, где турки и греки не могут поделить острова в Эгейском море и Кипр. США в этом споре выступают больше на стороне греков.

Вторичные санкции против Турции

Все эти вопросы носят долгосрочный характер, но на данный момент один из ключевых - санкции. Турецкая экономика продолжает нести потери из-за высокой инфляции и падения лиры. Эрдоган пытается выстроить новые бизнес-схемы с соседними странами. Ради увеличения экспорта и притока инвестиций он нормализовал связи с ОАЭ, Саудовской Аравией и Эмиратами. С этой же целью он пошел на мировую с ЕС и США. Экономическое процветание невозможно и без России. Москва - ведущий поставщик газа и зерна. Турция экспортирует в РФ продукты сельского хозяйства и санкционные товары. В Мерсине "Росатом" строит АЭС, страны готовят запуск газового хаба и обсуждают возведение второй АЭС в Синопе.

Рекордный товарооборот Турции и России (свыше $65 млрд) беспокоит США. Он мешает американским планам по удушению российской экономики. Минфин США несколько раз предупреждал Турцию о том, что нужно соблюдать антироссийские санкции. С 29 января по 3 февраля 2023 года замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон посетил ОАЭ, Оман и Турцию, чтобы предупредить их. В случае продолжения игнорирования санкций они могут лишиться доступа на американский рынок.

С начала 2024 года угрозы начали действовать на отдельных игроков. В январе турецкий Nurol Bank отказался работать с большим числом российских контрагентов. С этой организацией сотрудничало около 40% банков из России, и у российского бизнеса начались проблемы с расчетами в Турции.

23 февраля американцы подкрепили угрозы действиями. Бюро промышленности и безопасности Минторга США объявило о санкциях против 93 юрлиц из Китая, Индии, ОАЭ и других стран. Из Турции под ограничения попала Bion Group с ее китайским филиалом. Санкции отразились на товарообороте. Экспорт Турции в Россию в феврале 2024 года упал на 33% ($670 млн) по сравнению с аналогичным показателем минувшего года.

Турция делает ответный ход

Удар по экономике вызывает беспокойство у бизнеса и руководства Турции. Накануне стало известно о том, что ряд турецких бизнесменов обвинили американских дипломатов в давлении и угрозе санкциями, пообещав подать на них в суд. Информацию распространила газета Aydınlık без ссылки на имена и число предпринимателей. Деловые круги Турции сообщили, что американские чиновники из посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле совершают обход предприятий, требуя от них прекратить бизнес с Россией под страхом вторичных санкций. Среди них названы по именам Элизабет Бланш и Гюлин Кан Юксельтан.

Суть иска предпринимателей состоит в том, что угрозы дипломатов незаконны, так как речь идет не об обязательных для всех санкциях ООН, а односторонних ограничениях США против России, в которых Турция не участвует. Также турецкие бизнесмены намерены засудить и местные банки, передающие американским чиновникам коммерческую тайну о сделках между компаниями из Турции и России. Именно из-за этого до сих пор продолжаются проблемы с денежными расчетами из России в Турцию. Турецкая прокуратура начнет расследование по делу о разглашении банковской тайны и в перспективе способна объявить американских чиновников персона нон грата.

На таком неблагоприятном фоне глава МИД Турции Хакан Фидан на этой неделе прибудет в США. Цель поездки - переговоры в рамках Стратегического механизма Турция-США. Накануне визита на закрытии дипломатического форума в Анталье Фидан сказал, что "предпринимаются серьезные усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа перед священным для мусульман месяцем Рамадан". По всей видимости, помимо актуальной темы конфликта в Газе он и госсекретарь Энтони Блинкен коснутся вопроса двусторонних отношений, включая тему санкций.

Удастся ли Фидану добиться уступок от Вашингтона, пока неясно. Судя по опыту предыдущих двух лет, американцы постепенно стягивают удавку на шее Турции. Сначала угрозы, затем конкретный действия, и эффект в виде падения экспорта в РФ. Конечно, между Турцией и США, как писала газета Hurriyet "возобновилось доверие". Но одно дело - двусторонние отношения, где США проще пойти на уступки, по тем же F-16. И совсем другое дело - конфронтация США с Россией. Байден не может потерпеть даже видимости слабости Вашингтона и смягчения курса по отношению к России, особенно в момент, когда ВСУ терпят поражение на поле боя, а денег на Украину Западу не хватает.

После Фидана в США может отправиться и сам Эрдоган. Если и ему не удастся переубедить союзников по НАТО в вопросе санкций, единственная альтернатива для Турции и России - ускорение создания независимых от Запада финансовых механизмов и взаиморасчет в национальных валютах.