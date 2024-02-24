Турция начнет судиться с США из-за России?

Турецкий бизнес готовит иски против американских дипломатов, угрожающих им санкциями за связи с Россией. Глава МИД Турции Хакан Фидан экстренно летит в США.

Турецкие СМИ сообщили сегодня о подготовке бизнесменами Турции серии исков против чиновников США. Представители Вашингтона будут обвинены в нелегальном давлении на турецкие предприятия в связи с антироссийскими санкциями.

Бизнесмены утверждают, что американские дипломаты из посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле ходят по предприятиям и требуют, чтобы их руководство отказалось от деловых контактов с Россией – иначе представители США обещают включить турецкие компании в список вторичных антироссийских санкций.

В исках турецких предпринимателей будет указано, что угрозы американских чиновников полностью незаконны – речь идет не о санкциях ООН, которые обязаны соблюдать все члены Организации, а об односторонних санкциях США, в которых Турецкая Республика не участвует.

Также турецкий бизнес планирует засудить и финансовые организации Турции, заподозренные в передаче американским чиновникам коммерческой тайны о сделках между российскими и турецкими компаниями и в чрезмерном следовании американскому санкционному законодательству, из-за чего до сих пор затруднены денежные переводы из России в Турцию.

Тема антироссийских санкций и защиты от них турецких предприятий может стать одной из центральных грядущего визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Вашингтон. Сам Фидан сообщил, что планирует в целом поговорить с американским коллегой Энтони Блинкеном о положении дел в турецко-американских отношениях.

"Запланирована поездка в США для проведения заседания стратегического механизма. Этот механизм был учрежден в результате переговоров наших президентов в 2021 году и в основном функционирует на министерском уровне. В его рамках обсуждаются не только вопросы безопасности, но и энергетика, экономика, региональные вопросы и политика"

– Хакан Фидан

По данным газеты Aydinlik, скандал с превышением американскими дипломатами своих полномочий может дойти до объявления ряда чиновников США персона нон грата в Турции, если проблему неоправданного давления на турецкий бизнес не удастся решить на уровне министров иностранных дел.