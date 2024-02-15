Вестник Кавказа

Пашинян: Армения ради Запада соблюдает санкции против России

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян заявил, что Армения соблюдает санкции в отношении России, чтобы не портить отношения с Западом. Он добавил, что связи Европой и США для Еревана важны.

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью изданию France 24 рассказал, почему Ереван присоединился к международным санкциям, которые были введены в отношении России.

Он отметил, что Армения соблюдает антироссийские ограничения, чтобы не портить отношения с западными странами. По его словам, связи с этими государствами очень важны для Еревана.

Пашинян также заявил, что в Брюсселе иногда обвиняют Армению в несоблюдении этих санкций. При этом премьер РА сообщил, что делегации из ЕС и Вашингтона неоднократно совершали визиты, чтобы посмотреть за соблюдением Ереваном антироссийских ограничений.

"Мы должны констатировать, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки не сделали никаких оговорок в нашем отношении. Напротив, они официально зафиксировали, что не имеют никаких оговорок в отношении Республики Армения в контексте санкций"

- Никол Пашинян

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