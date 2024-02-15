Москва ответила на клевету Пашиняна

Российская сторона ждет от армянских властей разъяснений по поводу заявления премьера страны Никола Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ. В МИД РФ заверили, что по-прежнему считают Армению полноправным членом ОДКБ, что предполагает как права, так и обязанности.

Министерство иностранных дел России заявило о том, что официальная Москва ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана о значении слов главы республики Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в ОДКБ.

«Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу заморозки участия Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации»

– МИД РФ.

Далее отмечается, что в настоящее время российские власти по-прежнему считают Армению полноправным членом ОДКБ, что предполагает как права, так и обязанности.

«При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны»

– МИД РФ.

Далее в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в том, что все сложности взаимоотношений стран-участниц организации должны решаться путем диалога, а не их будирования в публичном пространстве.

Кроме того, в заявлении подчеркнуто, что российская сторона не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах.

«Напомним, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии. Не наша вина и не вина других членов организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями. Более того, взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС – всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы»

– МИД России

Напомним, что глава армянского правительства заявил о том, что страна приостанавливает участие в ОДКБ. В то же время в секретариате организации заявили о том, что соответствующих этому официальных заявлений получено не было.