ОДКБ опровергла заявление Пашиняна о выходе из организации

Секретариат ОДКБ не подтвердил намерения Еревана выйти из организации. Армения не предоставила документы о соответствующем решении.

Организация Договора о коллективной безопасности не получала от армянских властей никаких документов в связи с выходом республики из нее. Информацию об этом распространили в секретариате ОДКБ.

Отмечается, что в словах премьер-министра РА может идти речь о том, что республика не будет участвовать в событиях, которые организует ОДКБ.

Накануне премьер Республики Армения Никол Пашинян в своем интервью каналу France 24 сделал заявление о том, что страна замораживает деятельность в организации.

По мнению главы правительства РА это связано с тем, что договор не был реализован в отношении республики.