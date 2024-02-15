Пашинян из Франции объявил о выходе из ОДКБ и переговоров с Азербайджаном

Премьер Армении дал интервью французскому каналу, в котором заявил, что РА приостанавливает работу в ОДКБ и выходит из переговоров о заключении мира с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому каналу France 24 сделал ряд громких заявлений.

В частности, он сказал, что Армения приостанавливает свою деятельность по линии ОДКБ в связи с тем, что договор, с точки зрения Еревана, не был выполнен.

По его словам, Россия занимается антигосударственной пропагандой и призывает граждан Армении свергать правительство.

"Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах"

– Никол Пашинян

Пашинян также заявил, что мир между Баку и Ереваном сейчас невозможен. По мнению премьера Армении, Азербайджан хочет захватить территории РА.

"Баку считает сегодняшнюю Армению "Западным Азербайджаном"

– Никол Пашинян

Кроме этого, в своем интервью премьер коснулся темы военной помощи от Франции. Он считает, что таким образом Париж не ухудшает обстановку на Южном Кавказе, так как Азербайджан финансирует свое вооружение.

Ранее отмечалось, что отношения между Россией и Арменией пошли на спад после того, как РА отказалась участвовать в учениях ОДКБ и перестала принимать квоты заместителя генерального секретаря организации.

При этом премьер-министр республики в декабре прошлого года участвовал во встрече Высшего Евразийского экономического союза и неформальном саммите СНГ