Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

Премьер-министр Армении сегодня начал визит во Францию. В Париже Никол Пашинян встретился с французским президентом и с председателем Сената Франции. На переговорах обсуждались двусторонние отношения и ситуация на Южном Кавказе.

Армянский премьер Никол Пашинян совершает рабочий визит в Париж. Он продлится два дня.

Подробности опубликованы на официальном сайте главы армянского государства.

Встреча Пашиняна с Макроном

Сегодня состоялась встреча Пашиняна с президентом Франции. Перед ее началом Эммануэль Макрон озвучил основную повестку – это нормализация отношений между Ереваном и Баку и двустороннее сотрудничество.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

"Франция продолжит поддерживать развитие инфраструктуры в Армении с участием наших предприятий. Мы также продолжим развивать сотрудничество в сфере обороны"

– Макрон

Пашинян в свою очередь выразил благодарность за поддержку, которую Париж оказывает Еревану по ряду направлений, в том числе "в повышении устойчивости" и в реализации "демократических реформ".

Переговоры с главой Сената

Сегодня вечером также состоялась беседа Пашиняна с председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше. На ней рассматривались текущие процессы на Южном Кавказе, "Перекресток мира" и сотрудничество между законодательными органами обеих стран.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Французский политик обратил внимание на больше значение для Парижа "дружественных отношений" с Ереваном и подтвердил, что Сенат всецело поддерживает Армению и ее народ.