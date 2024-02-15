Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

Армянский премьер Никол Пашинян совершает рабочий визит в Париж. Он продлится два дня.
Подробности опубликованы на официальном сайте главы армянского государства.
Встреча Пашиняна с Макроном
Сегодня состоялась встреча Пашиняна с президентом Франции. Перед ее началом Эммануэль Макрон озвучил основную повестку – это нормализация отношений между Ереваном и Баку и двустороннее сотрудничество.
"Франция продолжит поддерживать развитие инфраструктуры в Армении с участием наших предприятий. Мы также продолжим развивать сотрудничество в сфере обороны"
– Макрон
Пашинян в свою очередь выразил благодарность за поддержку, которую Париж оказывает Еревану по ряду направлений, в том числе "в повышении устойчивости" и в реализации "демократических реформ".
Переговоры с главой Сената
Сегодня вечером также состоялась беседа Пашиняна с председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше. На ней рассматривались текущие процессы на Южном Кавказе, "Перекресток мира" и сотрудничество между законодательными органами обеих стран.
Французский политик обратил внимание на больше значение для Парижа "дружественных отношений" с Ереваном и подтвердил, что Сенат всецело поддерживает Армению и ее народ.