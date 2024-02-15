Макрон пытается вернуть Париж в армяно-азербайджанское урегулирование

Никол Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом во Францию вскоре после завершения Мюнхенской конференции по безопасности. В Париже он встретится с президентом Эммануэлем Макроном, не приехавшим на прошлой неделе в Мюнхен.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает углублять связи с Европейским союзом. Проводником остается наиболее проармянски настроенная страна ЕС - Франция. Сегодня Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с двухдневным рабочим визитом в Париж. До этого премьер побывал на Мюнхенской конференции по безопасности, где поставил под сомнение союзнические отношения России и Армении.

По информации пресс-службы Армении, уже сегодня Пашинян встречается с французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Вечером премьер-министр Армении и президент Франции примут участие в процессе захоронения останков армянского героя движения Сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине в Пантеоне величайших деятелей Франции", - говорится в сообщении.

Помимо Макрона армянский премьер навестит председателя Сената Франции Жерара Ларше, премьер-министра Габриэля Атталя и мэра Парижа Анн Идальго. С первым и последним у Армении особые связи. Сенат Франции в 2020 году, по завершении Карабахской войны, принял резолюцию о признании сепаратистов в азербайджанском городе Ханкенди "независимым государством". В последующем Сенат выпустил ряд антиазербайджанских заявлений, повторяя фейки Еревана о контроле Баку над Лачинским коридором и антитеррористических мерах азербайджанской армии и требуя вернуть всех добровольно уехавших армян в Азербайджан.

Что касается мэра Парижа, то в 2023 году она пошла на провокационный шаг. Идальго прибыла в Армению, чтобы возглавить колонну с нелегальным гуманитарным грузом в Ханкенди. На границе азербайджанские пограничники остановили колонну и Идальго вернулась во Францию с пустыми руками.

Во всех антиазербайджанских историях Макрон пытался казаться "беспартийным", но время от времени себя выдавал. Он тоже осуждал военные действия Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и обвинял Турцию и Россию в дестабилизации Южного Кавказа и в сговоре с руководством Азербайджана.

После операции ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года Макрон заверил армянских коллег в продолжении "политической и гуманитарной поддержки". Французский президент сейчас пытается выступить чуть ли не единственным защитником Армении. "Сегодня Франция очень внимательно следит за тем, чтобы Армения сохраняла территориальную целостность", сказал он в том же выступлении, где прозвучала фраза "Россия заодно с Азербайджаном".

Когда страсти после КТО несколько утихли, Макрон решил немного подмигнуть и Баку. Он открестился от призывов ряда французских и европейских политиков ввести ограничительные меры против Азербайджана. "Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население. Сейчас время требовательности, ясности, [соблюдения] обязательств, в частности, поддержки в военной форме, которую выбрала Франция. Но не время для санкций, потому что нам необходимо продолжать вести диалог с Азербайджаном", - заявлял Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) в октябре прошлого года.

Французский президент понимал, что чрезмерная поддержка Армении и критика Азербайджана гарантирует ему утрату посреднической миссии в урегулировании послевоенных отношений двух стран. Собственно, в той Гранаде Макрон и планировал провести первую после ликвидации сепаратистского очага в Ханкенди встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна. Однако Алиев отказался ехать в Испанию ввиду того, что Париж занимает проармянскую позицию.

Летом Макрон упорно добивался проведения встречи Алиева и Пашиняна, но тщетно. Масла в огонь добавил и Страсбург: ПАСЕ выступила с антиазербайджанской резолюцией и вызвала в Баку сомнения относительно возможности не то, чтобы Франции, а Европы выступать посредником. Однако окончательного "нет" Алиев Европе не говорил. Поэтому Брюссель разными способами пытается вернуть себя в дело. Его мотивация тем выше, чем активнее Россия действует на этой площадке. Последняя встреча Алиева и Пашиняна проходила в Петербурге на полях саммита СНГ.

Лишь на этой неделе, пользуясь поводом, Евросоюз возвращается в армяно-азербайджанское урегулирование. У Макрона пока что не хватает авторитета и репутации, поэтому за дело взялся канцлер ФРГ Олаф Шольц. На территории его страны на днях прошла Мюнхенская конференция по безопасности. В присутствии Шольца Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили продолжение нормализации, мир и стабильность на Южном Кавказе, а также работу над мирным планом. Для конференции, на которой не хватало высокопоставленных гостей, такая встреча могла быть засчитана в актив принимающей стороны.

Возвращаясь к теме встречи Макрона и Пашиняна, можно сказать, что Франция еще не смирилась с потерей статуса основного посредника в армяно-азербайджанских отношениях. Сохраняя контакт с Пашиняном, Макрон демонстрирует, что для Армении самый близкий внешнеполитический партнер - это именно Париж. Со своей стороны, Пашинян будет рассчитывать на усилия своего визави в деле евроинтеграции Еревана, а также на военную поддержку в случае возможной эскалации на границе с Азербайджаном.