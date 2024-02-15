Премьер-министр и глава Минобороны Армении едут во Францию

Сегодня глава правительства и министр обороны Армении начинают свой визит во Францию. В частности, в ходе поездки премьер республики пообщается с французским коллегой, а также с лидером страны Эммануэлем Макроном.

В среду, 21 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга отправилась во Францию. Соответствующую информацию подтвердили в правительстве страны.

В ходе поездки армянский премьер пообщается с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, он проведет встречи с премьером этой страны Габриелем Атталем, с главой Сената Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго.

В составе армянской делегации во Францию также отправился глава Минобороны Сурен Папикян. О графике министра на данный момент не сообщается.