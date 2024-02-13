Вестник Кавказа

Премьер Армении обсудил с председателем Евросовета урегулирование с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян провел телефонные переговоры с Шарлем Мишелем. В ходе разговора обсуждалось урегулирование между Ереваном и Баку.

Во вторник, 20 февраля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и председателя Евросовета. Об этом по итогам переговоров написал на своих страницах в соцсетях Шарль Мишель.

Центральными темами беседы стали сотрудничество Армении с ЕС и урегулирование между Арменией и Азербайджаном

"Вопросы установления мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе занимают первостепенное место в повестке ЕС"

– Шарль Мишель

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