В ЕС объявили о начале сближения с Арменией

ЕС и Армения договорились о начале работы по масштабному расширению сотрудничества. Особое внимание будет уделяться взаимодействию в области безопасности.

Евросоюз и Армении приступают к работе по амбициозному расширению двустороннего партнерства. Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии на пресс-конференции, организованной по итогам 5-го заседания Совета партнерства ЕС – Армения.

"В октябре 2023 года премьер-министр Пашинян сказал в Европарламенте, что Армения готова двигаться ближе к ЕС. В ответ на это в октябре Евросовет – высший институт ЕС –поручил мне изучить пути укрепления наших отношений по всем измерениям. И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства"

– Жозеп Боррель

В частности, он обратил внимание на то, что в скором времени Брюссель планирует углубить отношения с Ереваном в области безопасности и обороны.

Помимо этого, Боррель выразил удовлетворение действиями Армении в вопросах противодействию коррупцией. Он также призвал руководство республики продолжать бороться с разжиганием ненависти, дискриминацией и дезинформацией.