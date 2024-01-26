Пашинян: Россия перестанет играть ключевую роль в оборонном сотрудничестве с Арменией

Россия больше не может быть ключевым партнером Армении в сфере обороны. Такое заявление 1 февраля сделал премьер-министр республики.
В ходе интервью Общественному радио страны Никол Пашинян указал на то, что Еревану предстоит понять, с кем он реально сможет поддерживать связи в военно-технической и оборонной сферах.
"Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции"
– глава правительства
Он подчеркнул, что раньше на РФ приходилось примерно 95-97% сотрудничества в данной области.
"Теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам"
– Никол Пашинян
Напомним, несколько дней назад премьер Армении заявил о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности и пересмотреть представления в этой области.