Армения передумала выходить из ОДКБ

Армения, судя по текущей ситуации, не собирается отказываться от участия в ОДКБ, рассказал российский посол по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Дипломат подчеркнул, что Армения не сможет обеспечить свою безопасность без организации.

Республика Армения на данный момент не планирует выход из ОДКБ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Виктор Васильев.

Дипломат пояснил в интервью РИА Новости, что организация сейчас занимается воплощением в жизнь решений совета коллективной безопасности, который прошел в ноябре, причем без участия Армении – Ереван проигнорировал мероприятие. Однако в реализации решений принимают участие все страны ОДКБ, в том числе и Армения, отметил он.

"Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит"

– Виктор Васильев

Говоря об отказе Еревана участвовать в мероприятиях ОДКБ, посол выразил мнение, что такое решение приняли власти страны, причем под давлением западников с одной стороны и на фоне эмоций населения и самого руководства – с другой. Васильев уточнил, что надеется: голос разума армянских властей в итоге окажется сильнее эмоций.

Он пояснил, что Армения не сможет обеспечить свою безопасность без работы в ОДКБ. Это касается и военно-технической сферы. Дипломат сказал также, что обладает подтверждающей это информацией, но не может предать ее огласке.

Помимо этого, Васильев сообщил о попытках стран запада стран использовать напряжение в Армении для эскалации во всех странах Южного Кавказа.