По числу введенных против России санкций страна уже трижды опередила Иран, причем – за 40 лет санкций против ИРИ: анализ РИА Новости показывает, что только за два года в отношении РФ было введено 15628 рестрикций.

Число санкций, введенных против России за последние два года, втрое превышает количество ограничений против Ирана за всю его современную историю, следует из открытых статистических данных.

До 2022 года Иран оставался самым подсанкционным государством мира – сейчас в отношении него действует 5011 санкционных мер, которые ограничивают иранские компании, физлица и транспортные средства, и все равно это в три раза меньше общего количества ограничений, которые были введены против России только за последние два года - 15 628. С принятием 13-го по счету санкционного пакета Евросоюза это число вырастет до 15 821, передает РИА Новости.

Лидеры по числу рестрикций США - с 22 февраля 2022 года они ввели 3,5 тыс ограничений. Как ни странно, второе место у Швейцарии – 2377 санкций, на третьем Канада с 2087 антироссийскими ограничениями. Четвертое место с 1949 ограничениями занимает Великобритания, на пятом с 1837 рестрикциями прочно обосновался Евросоюз.