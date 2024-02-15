Санкции против России: в новый 13-й пакет вошли почти 200 лиц и компаний

В ЕС оценили объем новых антироссийских санкций. Принимаемый в эти дни 13-й по счету пакет рестрикций будет включать почти 200 физических и юридических лиц.

В очередной пакет санкций против РФ войдут ограничения, направленные против 193 человек и организаций, такие сведения опубликовала и.о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Дипломат пояснила, что таким образом Брюссель усиливает давление, оказываемое путем санкций на Москву.

Министр уточнила, что в новом "черном списке" 193 пункта – это физические и юрлица.

А накануне Совет ЕС решил продлить уже действующий на данный момент санкции против России. Теперь они останутся в силе еще на год, то есть до 24 февраля 2025 года.