Вестник Кавказа

Санкции против России продлены Евросоюзом на год

Санкции против России продлены Евросоюзом на год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕС принял решение увеличить на год срок действия антироссийских санкций. Теперь они останутся в силе до конца февраля 2025 года. Кроме того, Брюссель активно обсуждает и новый комплекс антироссийских рестрикций.

Ограничительные меры против РФ, введенные из-за событий на Украине, продлеваются еще на год. Официальное уведомление опубликовано в журнале ЕС.

К такому решению пришел Совет ЕС.

"Решение (о продлении ограничительных мер) будет применяться до 24 февраля 2025 года"

– заявление Брюсселя

Оно начнет действовать завтра.

Накануне главы МИД стран ЕС обсуждали новые санкции против России. Планируется, что очередной, уже 13-й по счету санкционный пакет может быть согласован также завтра.

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