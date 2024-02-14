МАГАТЭ: санкции против "Росатома" станут тупиком для Запада

Россия наращивает мощности по обогащению урана, а российский уран востребован во всем мире: любые санкции против российского "Росатома" в первую очередь ударят по атомной промышленности Евросоюза, полагает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Любые возможные санкции против российского "Росатома" – это путь в тупик для атомной промышленности Евросоюза, поскольку вся она основана на поставках обогащенного урана и топлива из России, отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.

"Честно говоря, я замечаю рост присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, а не их уменьшение"

- Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ уверен, что попытки снижения зависимости от российского ядерного сектора обойдутся Европе "в миллиарды", а отказаться от его поставок не смогут не только в ЕС, но и в США. Гросси отметил, что только в минувшем году США закупили у РФ уран на рекордную сумму - $1,2 млрд, а в ноябре минувшего 2023 года Россия стала главным американским экспортером урана, несмотря на рост стоимости ядерного топлива из РФ.