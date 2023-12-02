Названы зарубежные заказчики "Росатома"

Геополитика почти не повлияла на международные проекты "Росатома". В ряде стран, в том числе Турции и Венгрии, строятся АЭС. Ведут переговоры со странами Ближнего Востока и Центральной Азии.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал о том, в каких странах сегодня строятся АЭС, а также о перспективах по новым проектам.

"Наша международная программа практически не менялась и не корректировалась. Единственное изменение - отказ Финляндии от реализации проекта АЭС "Ханхикиви"

– Лихачев

Он отметил, что на фоне потери одного заказа, у госкорпорации появились другие партнеры, открылись новые горизонты. Переговорный процесс запущен с такими странами, как Саудовская Аравия, Казахстан, Узбекистан, также с Арменией и другими.

Заказчики есть в разных регионах мира, в том числе в Европе. Венгерская АЭС "Пакш-2" подтолкнет промышленность и экономику страны к развитию, поможет энергонезависимости Венгрии. Проект "Пакш-2"продвигается, ведутся подготовительные работы к выходу на "первый бетон".

Проект в Египте - первая атомная станция страны под названием "Эль-Дабаа" поможет развитию науки и образования, а также поднимет турпоток в регион.

"В Турции мы уже приближаемся к запуску первого энергоблока и на протяжении всего времени реализации проекта видим высокую вовлеченность в него президента республики и большой интерес со стороны турецких компаний. Китай и Индия – наши давние партнеры, проекты в этих странах реализуются ритмично, несмотря на непростую ситуацию в мире"

– Лихачев

Кроме того, есть проект первой АЭС в Бангладеше - "Руппур", в проекте принимает участие наряду с российской индийская сторона, поделился гендиректор "Росатома" в интервью изданию "Эксперт".