"Росатом" готов построить Казахстану новую АЭС

Российская госкорпорация "Росатом" предложила Казахстану построить два блока будущей АЭС в Улькене, их общая мощность составит 2400 МВт.

"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Росатом" предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития", прошедшего в Астане"

- посольство России в Казахстане

Общая мощность блоков, относящихся к самому современному, третьему поколению (3+), позволит АЭС перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане, при этом российская компания "готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов", говорится в сообщении российской дипмиссии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Казахстана могут выбрать партнера для строительства атомной электростанции уже к концу текущего года – в шорт-листе потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС находятся российский "Росатом", корейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. Как пояснил гендиректор "Казахстанских атомных электрических станций" Тимур Жантикин. выбор, даже предварительный, пока не сделан потому, что представленные претендентами предложения нуждаются в детализации информации о схемах финансирования, которые выступают важным условием для успешной реализации таких масштабных проектов. Специалисты МАГАТЭ уже одобрили предполагаемое место будущего строительства село Улкен в Алматинской области.