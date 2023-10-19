Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Опубликовано: 11:42, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Казахстана могут выбрать партнера для строительства атомной электростанции уже к концу текущего года. Пока рассматриваются возможные схемы финансирования проектов.

Определенность по компании, которая будет строить АЭС в Казахстане, появится, возможно, до 2024 года, заявил гендиректор "Казахстанских атомных электрических станций" Тимур Жантикин в ответ на соответствующий вопрос.

"Я думаю, к концу года что-то определится"

– Тимур Жантикин

Он пояснил, что на данный момент выбор, даже предварительный, еще не сделан, так как представленные претендентами предложения нуждаются в детализации. В частности, необходима более подробная информация о схемах финансирования, которые выступают важным условием для успешной реализации таких масштабных проектов.

Гендиректор коснулся также вопроса о топливе для будущей АЭС. По его словам, было бы логично, чтобы оно изготавливалось внутри страны, ведь Казахстан обладает и собственным ураном, и соответствующими технологиями.

Кроме того, Жантикин уточнил, что, выбирая партнера, Астана рассматривает в первую очередь технологические и экономические критерии, оставляя за скобками политические моменты.

Напомним, ранее в Минэнерго Казахстана заявили, что АЭС, по всей видимости, будет построена в районе села Улькен, расположенного в Жамбылском районе Алматинской области.

В качестве претендентов на строительство рассматриваются:

Росатом,

CNNC (КНР),

KHNP (Южная Корея),

EDF (Франция).