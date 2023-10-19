Кто будет строить АЭС в Казахстане?

Определенность по компании, которая будет строить АЭС в Казахстане, появится, возможно, до 2024 года, заявил гендиректор "Казахстанских атомных электрических станций" Тимур Жантикин в ответ на соответствующий вопрос.
"Я думаю, к концу года что-то определится"
– Тимур Жантикин
Он пояснил, что на данный момент выбор, даже предварительный, еще не сделан, так как представленные претендентами предложения нуждаются в детализации. В частности, необходима более подробная информация о схемах финансирования, которые выступают важным условием для успешной реализации таких масштабных проектов.
Гендиректор коснулся также вопроса о топливе для будущей АЭС. По его словам, было бы логично, чтобы оно изготавливалось внутри страны, ведь Казахстан обладает и собственным ураном, и соответствующими технологиями.
Кроме того, Жантикин уточнил, что, выбирая партнера, Астана рассматривает в первую очередь технологические и экономические критерии, оставляя за скобками политические моменты.
Напомним, ранее в Минэнерго Казахстана заявили, что АЭС, по всей видимости, будет построена в районе села Улькен, расположенного в Жамбылском районе Алматинской области.
В качестве претендентов на строительство рассматриваются:
- Росатом,
- CNNC (КНР),
- KHNP (Южная Корея),
- EDF (Франция).