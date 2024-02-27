СМИ: США препятствуют торговле России и Турции

Власти США продолжают угрожать санкциями турецким бизнесменам за торговлю с Россией, обещая турецкой экономике из-за этого большие неприятности – сами бизнесмены уже готовы судиться с американскими чиновниками.

Травля турецких бизнесменов за торговлю с Россией со стороны США принимает угрожающие масштабы – они уже обещают "большие неприятности" турецкой экономике, заявил в интервью газете Aydınlık заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир.

"США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список семь компаний. Поэтому кажется, что торговля с Россией принесет неприятности нам в целом и турецкой экономике"

- Волкан Демир

Ранее та же газета писала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения и грозят им санкциями из-за торговых отношений с Россией. Турецкие бизнесмены готовят судебные иски против этих американских чиновников.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Ассоциация банков Турции признала проблемы экспортеров по платежам с Россией. Турецкий бизнес столкнулся с приостановкой платежей между Россией и Турцией с 1 января нового 2024 года, когда местные банки начали отказываться принимать денежные переводы из России. Как полагают эксперты, причины этого кроются в боязни антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения в Турции.