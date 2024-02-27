Турция работает над альтернативной системой платежей с Россией

Ситуация с платежами между Россией и Турцией имеет решение - после встречи Эрдогана и Путина в Турции могут создать новую, альтернативную платежную систему, которая будет использовать своповые переводы между центробанками двух стран.

У России и Турции есть возможность создать альтернативную платежную систему, которая позволит преодолеть антироссийские санкции стран Запада, заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

"Хотя проблемы в расчетах с Россией продолжаются, мы не ожидаем общего обвала экспорта, поскольку он не охватывает определенные сектора. Однако проблемы есть, особенно в таких областях, как производство запчастей для машиностроения и электроники. Мы слышали, что сектор, в котором нет проблем, - это в основном продовольствие, так говорят экспортеры, с которыми мы общаемся"

- Мустафа Реджеп Эрчин

Новая платежная система, в основу которой будут положены своповые переводы между центральными банками двух стран, может заработать после встречи лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, отметил обозреватель, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Ассоциация банков Турции признала проблемы экспортеров по платежам с Россией. Турецкий бизнес столкнулся с приостановкой платежей между Россией и Турцией с 1 января нового 2024 года, когда местные банки начали отказываться принимать денежные переводы из России. Как полагают эксперты, причины этого кроются в боязни антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения в Турции.