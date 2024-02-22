Россия стала лидером по экспорту в Турцию

За январь текущего года Россия экспортировала в Турцию товаров более чем на $4 млрд, что позволило ей стать лидером среди стран-экспортеров в эту страну – даже Китай, занявший второе место, идет с отрывом в $1,4 млрд.

Россия в минувшем месяце вышла на первое место по экспорту товаров в Турцию – как подсчитал Институт статистики Турции, импорт российских товаров в денежном выражении составил $4,32 млрд.

На втором месте Китай – Турция закупила товаров из Поднебесной на $2,89 млрд, на третьем – Германия, которая поставила своей продукции на $1,91 млрд. Также в первой пятерке США ($1,4 млрд) и Италия ($1,18 млрд), передает Trend.

Эти ведущие поставщики обеспечили 44,7% общего объема импорта Турции, среди них российские товары и услуги составили 16,5%.

А вот больше всех турецких товаров импортирует Германия ($1,76 млрд), за которой следуют США и Великобритания – по $1,22 млрд.