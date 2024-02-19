Строительство второй АЭС Турция доверила "Росатому"

Глава российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев сегодня на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Анкара приняла решение доверить строительство второй АЭС в стране вверенной ему корпорации.
"Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп"
- Алексей Лихачев
На сегодняшний день по ее возведению "ведутся очень активные переговоры", отметил Лихачев.
Но этим участие госкорпорации в турецких атомных проектах не ограничивается – "Росатом" может принять участие в тендере на строительство третьей турецкой АЭС, если за это право будут бороться несколько вендеров, добавил Алексей Лихачев.
"Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. И очень может быть, что несколько вендеров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции, наоборот, она скорее нас вдохновляет"
- Алексей Лихачев