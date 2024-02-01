Вестник Кавказа

Ассоциация банков Турции признала проблемы с платежами из России

Банкоматы DenizBank и Türkiye İş Bankası
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ассоциация банков Турции получила информацию и уведомила входящие в нее банки о проблемах экспортеров по платежам с Россией, сообщил директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации Джемиль Гюлер.

Экспортеры проинформировали Ассоциацию банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) о том, что у них имеются проблемы в прохождении платежей из России, после чего проинформировало об этом банки, входящие в состав объединения, сообщили в Ассоциации.

"Нам была направлена информация от экспортеров по наличию проблем в банковских платежах. Эта информация была доведена до банков-членов"

- директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации Джемиль Гюлер

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией - с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из России. Как полагают эксперты, причины этого кроются в боязни антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения в Турции.

Сейчас этим вопросом занимается турецкий Минторг, при этом власти двух стран активно контактируют друг с другом.

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