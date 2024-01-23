"Ведомости": турецкие банки боятся работать с Россией

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые из них начали закрывать счета российских компаний и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.

Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и владельцев бизнеса.

"Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку"

- "Ведомости"

Как полагают источники издания, причины этого кроются в боязни антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения. До этого в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка, но после указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских фирм, опасаясь попасть под американские санкции, а вторые разрывают деловые отношения с российскими партнерами.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. На данный момент расчеты все еще заморожены, напоминает издание.