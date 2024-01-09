Вестник Кавказа

Турецкие банки начали принимать платежи из России за текстиль и еду

Банкоматы DenizBank и Türkiye İş Bankası
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие власти продолжают решать проблему с отказом банков принимать у российских импортеров платежи. По данным источников, в ряде отраслей проблема успешно решена, остальные пока остаются в подвешенном состоянии.

Поставщики некоторых товаров из Турции снова могут получать переводы из России – ранее турецкие банки отказывались принимать их. О прогрессе в решении проблемы пишет газета Ekonomim, при этом она ссылается на источники.

"Согласно полученной информации, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank"

– издание

В материале также уточняется, что, со слов участников сектора, ситуацию удалось урегулировать благодаря шагам работников профильного министерства.

Что касается автомобильной и машиностроительной отрасли, то они продолжают испытывать неудобства.

Напомним, прием турецкими банками платежей был остановлен с 2024 года.

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