Турецкие банки начали принимать платежи из России за текстиль и еду

Турецкие власти продолжают решать проблему с отказом банков принимать у российских импортеров платежи. По данным источников, в ряде отраслей проблема успешно решена, остальные пока остаются в подвешенном состоянии.

Поставщики некоторых товаров из Турции снова могут получать переводы из России – ранее турецкие банки отказывались принимать их. О прогрессе в решении проблемы пишет газета Ekonomim, при этом она ссылается на источники.

"Согласно полученной информации, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank"

– издание

В материале также уточняется, что, со слов участников сектора, ситуацию удалось урегулировать благодаря шагам работников профильного министерства.

Что касается автомобильной и машиностроительной отрасли, то они продолжают испытывать неудобства.

Напомним, прием турецкими банками платежей был остановлен с 2024 года.