Турецкие банки снова принимают платежи из России – СМИ

Госбанки Турции частично начали принимать платежи из РФ. Информация предварительная и получена от источников.
Российские импортеры снова могут совершать платежи через турецкие госбанки.
Такие сведения предоставил РИА Новости анонимный осведомленный источник, работающий в банковской сфере страны.
"Начали осуществлять некоторые переводы"
– источник
Представитель банковской системы не стал отвечать на вопрос, в каких конкретно секторах стали возможны переводы.
Что касается платежей через частные турецкие банки, то ситуацию с ними удастся ввести в конструктивное русло за неделю, к 25 января, уточнил источник.
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