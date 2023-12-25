Вестник Кавказа

Турецкие банки снова принимают платежи из России – СМИ

Банкомат в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госбанки Турции частично начали принимать платежи из РФ. Информация предварительная и получена от источников.

Российские импортеры снова могут совершать платежи через турецкие госбанки.

Такие сведения предоставил РИА Новости анонимный осведомленный источник, работающий в банковской сфере страны.

"Начали осуществлять некоторые переводы"

– источник

Представитель банковской системы не стал отвечать на вопрос, в каких конкретно секторах стали возможны переводы.

Что касается платежей через частные турецкие банки, то ситуацию с ними удастся ввести в конструктивное русло за неделю, к 25 января, уточнил источник.

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