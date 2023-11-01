Банки Турции будут работать с учетом фактической инфляции

Все турецкие банки со следующего 2025 года перейдут на инфляционный учет, то есть на работу с учетом фактической инфляции, которая продолжает галопировать.

Через год банки Турции перейдут на инфляционный учет, сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на решение Агентства по банковскому регулированию и надзору.

"Агентство по банковскому регулированию и надзору объявило, что банки и компании, занимающиеся финансовым лизингом, факторингом, финансированием, сберегательным финансированием и управлением активами, перейдут на инфляционный учет с 1 января 2025 года"

- телеканал Haberturk

Годовая инфляция в Турции по оценке Института статистики страны составила 64,77%, и это не самая жесткая оценка - группа независимых экономистов считает, что инфляция в стране составила 127,21%, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", несмотря на все оптимистические заверения руководства страны, турецкая лира 11 января обновила свой антирекорд, впервые упав до исторического минимума в 30 лир за доллар.

Напомним, инфляционный учет включает в себя ряд моделей бухгалтерского учета, предназначенных для исправления проблем, возникающих при учете первоначальной стоимости при наличии высокой инфляции и гиперинфляции. Например, в странах, переживающих гиперинфляцию. Так, Совет по международным стандартам бухгалтерского учета требует от корпораций поддерживать финансовый капитал в единицах постоянной покупательной способности с точки зрения ежемесячно публикуемого индекса потребительских цен.