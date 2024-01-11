Турецкая лира поставила новый антирекорд

Турецкая валюта сегодня преодолела психологическую планку в 30 лир за доллар, установив новый исторический минимум.

Несмотря на все оптимистические заверения руководства страны, турецкая лира сегодня обновила свой антирекорд, впервые упав до исторического минимума в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные онлайн-торгов.

Биржевые торги сегодня стартовали с уровня 29,95 лиры за доллар, однако долго на этой планке лира не продержалась - сейчас доллар в Турции торгуется за 30,004 лиры. Это безусловно психологический рубеж для турецкого населения и турецкого бизнеса, передает ТАСС.

Впрочем, как утверждают специалисты, это еще не окончательный показатель – до закрытия торгов еще около шести часов, и вполне возможно различное развитие событий – как падение, так и укрепление турецкой валюты, хотя однозначных прогнозов местные эксперты осторожно не дают.

Очевидно, причина в том, что Центробанк страны ранее сообщал, что не намерен жестко влиять на валютные торги, а значит, ожидать крупных интервенций в случае падения нацвалюты не приходится.