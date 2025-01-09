Спасатели начали откачку мазута из севшего на мель танкера на Кубани

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть 239", который оказался на мели у мыса Панагия на Кубани, передает пресс-служба Минтранса.
Сообщается, что судно окружили насыпью протяженностью в 400 метров, которая будет выполнять функцию защитного барьера от шторма и утечек нефтепродуктов.
Специалисты также построили дорогу к танкеру и отремонтировали оборудование для разогрева и последующей откачки мазута с помощью электрических насосов. Нефтепродукты будут удаляться с места аварии с помощью битумовозов.
Нашлась работа и для водолазов, которые обследовали судно и устранили потенциальные пробоины, что исключает возможность утечек топлива.
Напомним, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Авария стала причиной выброса мазута и загрязнения побережья Кубани.