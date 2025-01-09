Вестник Кавказа

Спасатели начали откачку мазута из севшего на мель танкера на Кубани

Спасатели начали откачку мазута из севшего на мель танкера на Кубани
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Мазут удалят из севшего на мель танкера на Кубани. Специалисты окружили судно специальным валом, который защитит от штормов и возможных утечек.

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть 239", который оказался на мели у мыса Панагия на Кубани, передает пресс-служба Минтранса. 

Сообщается, что судно окружили насыпью протяженностью в 400 метров, которая будет выполнять функцию защитного барьера от шторма и утечек нефтепродуктов. 

Специалисты также построили дорогу к танкеру и отремонтировали оборудование для разогрева и последующей откачки мазута с помощью электрических насосов. Нефтепродукты будут удаляться с места аварии с помощью битумовозов. 

Нашлась работа и для водолазов, которые обследовали судно и устранили потенциальные пробоины, что исключает возможность утечек топлива. 

Напомним, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Авария стала причиной выброса мазута и загрязнения побережья Кубани.

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