Спасатели начали откачку мазута из севшего на мель танкера на Кубани

Мазут удалят из севшего на мель танкера на Кубани. Специалисты окружили судно специальным валом, который защитит от штормов и возможных утечек.

Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть 239", который оказался на мели у мыса Панагия на Кубани, передает пресс-служба Минтранса.

Сообщается, что судно окружили насыпью протяженностью в 400 метров, которая будет выполнять функцию защитного барьера от шторма и утечек нефтепродуктов.

Специалисты также построили дорогу к танкеру и отремонтировали оборудование для разогрева и последующей откачки мазута с помощью электрических насосов. Нефтепродукты будут удаляться с места аварии с помощью битумовозов.

Нашлась работа и для водолазов, которые обследовали судно и устранили потенциальные пробоины, что исключает возможность утечек топлива.

Напомним, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Авария стала причиной выброса мазута и загрязнения побережья Кубани.