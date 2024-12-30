Вестник Кавказа

Кубань чувствует недостаток волонтеров для уборки мазута

Кубань чувствует недостаток волонтеров для уборки мазута
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Темрюкский район Краснодарского края нуждается в большем числе добровольцев для борьбы с последствиями разлива мазута в Черном море. Особенно их не хватает на участке рядом с населенным пунктом Волна.

В населенном пункте Волна в Темрюкском районе Кубани ощущается недостаток добровольцев, готовых помочь спасателям в уборке мазута с приморской территории после крушения танкеров, рассказал руководитель муниципалитета Федор Бабенков.

В населенном пункте также работает штаб волонтеров под названием «Дельфины». Районные власти снабжают их необходимым снаряжением, а представители казачества организовали полевую кухню.

«Численность добровольцев штаба невелика, рук не хватает. Группировка администрации направлена сегодня для работы на данный участок для помощи в уборке пляжей. Совместными усилиями мы сможем в более короткие сроки зачистить территорию»

- Федор Бабенков

Он передал, что уборкой занимаются добровольцы в составе 10 групп общей численностью в 100 человек. В них состоят сотрудники школ, детских садов, администрации и депутаты. Вместе они работают на благо собственного региона.

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