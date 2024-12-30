Спасенные от нефтепродуктов птицы могут тонуть в Черном море

В центре "Пеликан" рассказали, какие последствия грозят птицам после того, как их отмыли от мазута. По словам ветеринаров, птицам необходим более долгий процесс восстановления.

Птицам, которых удалось спасти после разлива мазута в Черном море, нужен более серьезный курс восстановления. Об этом поведали в ставропольском краевом центре "Пеликан".

"Одной из основных проблем является то, что при отмывании птицы от мазута средства кроме нефтепродуктов также снимают жировой слой с перьевого покрова, нарушается структура пера. Птица в холодной воде может быстро замерзнуть, нарушена терморегуляция"

– пресс-служба центра

Там отметили, что из-за потери жировой прослойки птица начинает тонуть.

"Она держится не над водой, а уходит полностью под воду, наверху остается только голова"

– центр "Пеликан"

Орнитологи отмечают, что часть птиц, выпущенных из центров после того, как их отмыли от мазута, могла погибнуть именно по этой причине, передает "Интерфакс".

Напомним, в середине прошлого месяца в Черном море затонули два танкера, в результате чего в воду попало примерно 2,4 тыс т нефтепродуктов. После этого в Краснодарском крае ввели режим ЧС.