Вестник Кавказа

Пезешкиан оценил договор о сотрудничестве России и Ирана

Пезешкиан оценил договор о сотрудничестве России и Ирана
© Фото: сайт президента Ирана
Иранский президент рассказал, как подписанное Москвой и Тегераном соглашение о стратегическом партнерстве будет влиять на ближневосточный регион. Он заявил, что он будет содействовать установлению в нем мира. Документ был подписан сегодня в ходе его визита в российскую столицу.

Появление договора о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет позитивно влиять на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент республики Масуд Пезешкиан после подписания документа сегодня в Москве.

"Я считаю, что этот договор, который мы подписали, поможет установлению стабильности, в особенности в нашем регионе. <...> Мы способны вести диалог и устранять все препятствия"

- Масуд Пезешкиан

Он также подчеркнул, что соглашение будет способствовать формированию многополярного мира.

Кроме того, иранский лидер поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вклад в построение братских отношений между двумя странами и теплый прием в Москве.

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